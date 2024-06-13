В Самаре студентка местного медицинского колледжа сдала с потрохами свою высокопоставленную маму, которая заседает в местном правительстве,.
Дочка чиновницы разболтала все, как ее мать "покупает" ей экзамены
Комментарии
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Александр Кириллов
Фамилия сподвижника Петра I Меншиков, а не МенЬшиков - грамотеи!
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1 час.
СХ
Сергей Хачатурян
Советская власть вам не нравилась?!
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1 час.
Татьяна Семченко
Так она же будет мешать тем, кто людей лечить должен. Вот министр просвещения Кравцов благодаря родителям сел в министерское кресло, учителем не работая до этого (два года стажа во время ОЧНОГО!!! обучения - это как у той студентки практика и сессия пройдены без выхода из дома). И что творится в образовании? Учителя бегут, спасаясь от "инициатив" министра и таких же замов. Вот и она сядет рядом с мамой, решит повеселиться, придумает какую-то хрень и заставит медиков попотеть...
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1 час.
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