Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил на своем Youotube-канале, что избранный президент США Дональд Трамп даст полномочия для решения российско-украинского конфликта и общения с президентом Украины Владимиром Зеленским будущему вице-президенту Джей-Ди Вэнсу.