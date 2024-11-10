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Стариков: Трамп уполномочит вице-президента Вэнса решать вопрос Украины

Стариков: Трамп уполномочит вице-президента Вэнса решать вопрос Украины

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил на своем Youotube-канале, что избранный президент США Дональд Трамп даст полномочия для решения российско-украинского конфликта и общения с президентом Украины Владимиром Зеленским будущему вице-президенту Джей-Ди Вэнсу.

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