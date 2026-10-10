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Новости Липецка

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«Разметка-48» за 14,1 млн рублей обновит дорожные знаки на платных парковках Липецка

«Разметка-48» за 14,1 млн рублей обновит дорожные знаки на платных парковках Липецка

Компания «Разметка-48» обновит дорожные знаки и щитки на 26 улицах Липецка, где появятся около 2500 новых платных парковочных мест.

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