Захарова заявила, что США следует начать с себя борьбу с коррупцией в глобальном масштабе

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила США начать борьбу с коррупцией, которую Вашингтон объявил одним из внешнеполитических приоритетов, с решения этой проблемы внутри самих Соединенных Штатов.
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила США начать борьбу с коррупцией, которую Вашингтон объявил одним из внешнеполитических приоритетов, с решения этой проблемы внутри самих Соединенных Штатов.
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