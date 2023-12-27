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В РАН сделали проект установки нового поколения для изучения физики плазмы

В РАН сделали проект установки нового поколения для изучения физики плазмы

Специалисты Института ядерной физики имени Г. И. Будкера (ИЯФ) СО РАН разработали эскизный проект нового поколения установки для исследования физики плазмы - газодинамической многопробочной ловушки (ГДМЛ).

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