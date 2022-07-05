Страна и люди

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Украина: «Це Европа» поля засеяла. Куда зерно пойдет?

Украина: «Це Европа» поля засеяла. Куда зерно пойдет?

Зеленский с киевским «кварталом» имеет виды на новый урожай Валерий Цыганков Фото: Александр Река/ТАСС Материал комментируют: Константин Сивков   Хаджимурад Белхароев Евросоюз и США готовятся пропылесосить украинские хранилища с новым урожаем.

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