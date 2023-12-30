Walla: Израиль и ХАМАС в скором времени возобновят переговоры по заложникам

Представители Катара, который является посредником в переговорах Израиля и палестинского движения ХАМАС по освобождению заложников, сообщили свои израильским коллегам, что палестинская группировка "в принципе согласна" возобновить переговоры по заложникам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии