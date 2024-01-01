Январь 2024 года начинается с магнитных бурь: прогноз на неделю Евгения КомароваНовогоднюю ночь 2024 года экстренные службы и предприятия непрерывного производственного цикла провели не одни – настало время Солнца поделиться своим светом.
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