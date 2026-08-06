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Шарль Леклер о «Мадринге»: «Классная трасса. Поворот «Ла Монументаль» может стать знаковым»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о трассе «Мадринг», которая в этом году впервые должна принять Гран-при Испании : «Я проехал пару кругов, ехал позади «Альфа Ромео Стельвио», ну или не знаю – не помню точную модель машины.

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