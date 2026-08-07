Wall Street Crowns First Solar As Clear Winner After Trump's Polysilicon Tariffs Create "Structural Floor" For Industry Solar stocks are shining in premarket trading in New York after the Trump administration announced a new 15% tariff and a price floor on imports of polysilicon derivatives, including silicon wafers, photovoltaic cells, and solar modules.
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