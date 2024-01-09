«Автобусы новые, а дороги старые»: транспортная реформа обернулась в Копейске коллапсом

В пригороде Челябинска наблюдается транспортный коллапс. Напомним, транспортная реформа стартовала в Копейске 1 января наступившего года: в маршрутную схему внесли изменения, отказавшись от маршрутов, работавших по нерегулируемому тарифу.
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