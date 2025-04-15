www.globallookpress.com/Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency Пленный украинский боевик Юрий Гладченко заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский "сам уже не знает, что ему делать", и единственный способ завершить конфликт – это принудить его к переговорам.