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Глава МИД Лавров посетит Китай 8–9 апреля для переговоров с Ван И

Глава МИД Лавров посетит Китай 8–9 апреля для переговоров с Ван И

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров приедет в Китай 8–9 апреля. Там с коллегой из КНР Ван И он обсудит вопросы взаимодействия двух государств, а также международную повестку, сообщили в МИД России.

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