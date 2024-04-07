Глава МИД Лавров посетит Китай 8–9 апреля для переговоров с Ван И

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров приедет в Китай 8–9 апреля. Там с коллегой из КНР Ван И он обсудит вопросы взаимодействия двух государств, а также международную повестку, сообщили в МИД России.
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