Билялетдинов считает, что «Локомотиву» стоит пригласить Черевченко

Экс-главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов назвал неплохой идеей вариант с приглашением на пост главного тренера московского «Локомотива» Игоря Черевченко, который уже имеет опыт работы с этой командой.

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