6 экстремальных телеигр 90-х и 00-х, которые мы смотрели на одном дыхании

90-е годы стали по-настоящему золотым веком для российского ТВ. Цензура Гостелерадио, существовашая в СССР, пала вместе с Союзом, и выбор контента для вещания стал ограничиваться лишь бюджетами телекомпаний, которых расплодилось великое множество.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)