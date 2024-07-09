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6 экстремальных телеигр 90-х и 00-х, которые мы смотрели на одном дыхании

6 экстремальных телеигр 90-х и 00-х, которые мы смотрели на одном дыхании

90-е годы стали по-настоящему золотым веком для российского ТВ. Цензура Гостелерадио, существовашая в СССР, пала вместе с Союзом, и выбор контента для вещания стал ограничиваться лишь бюджетами телекомпаний, которых расплодилось великое множество.

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