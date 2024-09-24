Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 684 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Бердников
    Зачем разрушать порт полностью,когда он станет вскоре нашим?"МО России дало о...
  • Elena Dmitrieva
    Давно пора эту контуру, раздувшуюся до неприличных размеров , забрать из частных рук. Тем более, что начались свары и...Компанию всё-таки...
  • лина любимцева
    Так сегодня была статья, что президент Ирана НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ Россию в конфликте на Украине, и Иран  поворачивается  к...Тайна распоряжени...

"МО России дало очень жирный намек всем остальным странам, что доставка военных грузов на Украину морем - дело крайне опасное, а Украина своим молчанием это лишь подтвердила"

"МО России дало очень жирный намек всем остальным странам, что доставка военных грузов на Украину морем - дело крайне опасное, а Украина своим молчанием это лишь подтвердила"

Удивительно мало в отечественном сегменте интернета уделено информации о том, что, по сообщению МО РФ от 21 сентября, нашими войсками был нанесен удар по сухогрузу с ракетами и боеприпасами, отправленными киевскому режиму странами Запада.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Александр Сысоев
Достойный ответ на пересечение красных линий.
Ответить
3 час.
СЗ
Светлана Зуева
Надо было дать так,чтоб порта вообще не осталось....и прибывать плавсредствам не куда...
Ответить
2 час.
МБ
Михаил Бердников
Зачем разрушать порт полностью,когда он станет вскоре нашим?
Ответить
26 мин.

Картина дня

наверх