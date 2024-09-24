"МО России дало очень жирный намек всем остальным странам, что доставка военных грузов на Украину морем - дело крайне опасное, а Украина своим молчанием это лишь подтвердила"

Удивительно мало в отечественном сегменте интернета уделено информации о том, что, по сообщению МО РФ от 21 сентября, нашими войсками был нанесен удар по сухогрузу с ракетами и боеприпасами, отправленными киевскому режиму странами Запада.
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