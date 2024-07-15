Польша завершает работу над законом об обязательном возведении бомбоубежищ при строительстве многоэтажных домов Польские власти завершают работу над новым законом о строительстве в стране сети бомбоубежищ.
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Польша завершает работу над законом об обязательном возведении бомбоубежищ при строительстве многоэтажных домов Польские власти завершают работу над новым законом о строительстве в стране сети бомбоубежищ.
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