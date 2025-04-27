Совет законодателей рассмотрит наиболее важные проблемы в стране

В понедельник, 28 апреля, состоится заседание Президиума Совета законодателей РФ, которое проведут председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, 27 апреля сообщает РИА Новости.
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