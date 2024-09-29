Фестиваль молодежи и создание мурала: как в ЛНР отметили воссоединение с Россией

ЛУГАНСК, 29 сентября, ФедералПресс. С 23 по 26 сентября в Луганской Народной Республике прошли мероприятия, посвященные Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.
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