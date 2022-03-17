Андрей Канчельскис: «Мораторий на вылет – страшное зло. А как же спортивный принцип? Более бредовой идеи давно не слышал»

Андрей Канчельскис резко высказался в отношении моратория на вылет из РПЛ. – РПЛ хотят расширить до 18 команд.

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