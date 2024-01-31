В Москве вручили премии лучшим проектам для детей и молодежи

МОСКВА, 31 января, ФедералПресс. На территории ВДНХ состоялось торжественное открытие съезда «Движения первых», где прошла церемония награждения победителей и лауреатов всероссийского конкурса «Премия Первых».
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