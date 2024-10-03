В Ялте в октябре зацвела керрия

В первые дни октября в Ялте преждевременно расцвела весенняя керрия японская. Об этом корреспонденту Крымского информационного агентства рассказала заведующая лабораторией цветоводства Никитского ботанического сада Вера Зыкова.
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