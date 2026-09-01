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Царьград

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Антон Кобяков предложил создать единую энергосистему Дальнего Востока

Антон Кобяков предложил создать единую энергосистему Дальнего Востока

Советник президента Антон Кобяков предложил сделать создание единой энергосистемы Дальнего Востока стратегической задачей.

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