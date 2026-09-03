В Якутии создадут региональный венчурный фонд на 100 миллионов рублей

Венчурная компания «Якутия» и компания Brainbox.VC подписали соглашение о создании регионального венчурного фонда, который будет поддерживать перспективные высокотехнологичные проекты и привлекать капитал в технологический сектор.
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