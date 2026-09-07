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Царьград

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"Сигнал Пекину": В Китае обратили внимание на неожиданное решение Путина

"Сигнал Пекину": В Китае обратили внимание на неожиданное решение Путина

После переговоров президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке китайские журналисты обратили внимание на неожиданное решение русского лидера, связанное с крупным энергетическим проектом.

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