Новости о Евгении Пригожине: мифы и реальность Ольга ВайленкоПосле авиакатастрофы в августе 2023 года, где, по официальным данным, погибли Евгений Пригожин и его соратник Дмитрий Уткин, общественность не перестает обсуждать версию о возможном воскрешении «вагнеровцев».
Новости о Евгении Пригожине: мифы и реальность
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Анна Сепп
От всей души желаю Евгению Викторовичу быть живым и здоровым! Настоящий профи, гениальный военачальник, мудрый человек, он пользуется огромным уважением у всех, кого я знаю. Свора бездарных завистников вытеснила Пригожина с политической арены, но заменить его так и не смогла! Из памяти народной вам его не вытеснить — кишка тонка!
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15 час.
Надежда Белугина
Лучше и не скажешь. Присоединяюсь. "Я был в беде, как рыба в воде и понял закон простой: Там грешник приходит на помощь, где отказывается святой!" Вадим Шефнер
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10 час.
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