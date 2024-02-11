Новости о Евгении Пригожине: мифы и реальность

АС

Анна Сепп

От всей души желаю Евгению Викторовичу быть живым и здоровым! Настоящий профи, гениальный военачальник, мудрый человек, он пользуется огромным уважением у всех, кого я знаю. Свора бездарных завистников вытеснила Пригожина с политической арены, но заменить его так и не смогла! Из памяти народной вам его не вытеснить — кишка тонка!