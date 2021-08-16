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Amazon блокирует лучших китайских продавцов, вынуждая Китай искать новые пути доставки

(Global Times) – «Шаг по блокированию китайских продавцов американским гигантом электронной коммерции Amazon может ускорить темпы развития китайскими компаниями более прямых каналов продаж и создания собственных платформ» — считают онлайн-вендоры.

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