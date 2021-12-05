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Проверка на «Омикрон» привела к очередям в Шереметьево

Проверка на «Омикрон» привела к очередям в Шереметьево

Тестирование на заражение коронавирусом для пассажиров авиарейсов из стран, в которых обнаружен новый штамм «Омикрон», привело к образованию очередей и увеличению времени оформления прилета в аэропорту Шереметьево, сообщило 5 декабря РИА Новости.

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