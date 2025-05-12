В Южном Тушине инвесторы восстановили школу

В рамках городской программы «1 рубль за квадратный метр в год» частные фирмы получили в трех районах Северо-Западного административного округа четыре объекта недвижимости, реконструировали их и разместили в обновленных зданиях современные социальные объекты.
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