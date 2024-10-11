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Царьград

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"Надо продать все почки наши": как живёт семья задержанного в Челябинске силовика

"Надо продать все почки наши": как живёт семья задержанного в Челябинске силовика

Скажем прямо — страж порядка не бедствовал. А перед самым задержанием замахнулся на дорогостоящую покупку.

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