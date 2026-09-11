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Кухня и дом

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Ламинат поверх линолеума: скрытые риски и почему я советую полностью снимать старое покрытие

Ламинат поверх линолеума: скрытые риски и почему я советую полностью снимать старое покрытие

Покупка квартиры на вторичном рынке почти всегда означает, что придётся мириться с решениями прежних владельцев.

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