Блогер из Смоленска, бросивший младенца в снег, объявлен в уголовный розыск

На счетах выпускника смоленского вуза, которому грозит до 10 лет неволи, арестовали более 200 миллионов рублей Блогера и предпринимателя родом из Смоленска Сергея Косенко правоохранительные органы объявили в уголовный розыск как фигуранта по громкому делу о скандальном видео, на котором коммерсант бросает своего новорождённого сына в сугроб.