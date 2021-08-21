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VXC предупреждает о выходе вод рек на пойму у нескольких районов Забайкалья

VXC предупреждает о выходе вод рек на пойму у нескольких районов Забайкалья

Реки Амур, Шилка, Нерча, Аргунь и Ингода уже подтоплены до более 3 метров. Воды других рек Забайкалья могут выйти на пойму 21 августа, сообщает ГУ МЧС края со ссылкой на ФГБУ «Забайкальского управления по гидрологии и мониторингу окружающей среды».

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