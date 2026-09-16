Фотоловушка «Калужских засек» сняла охоту цапли

Фотоловушка заповедника «Калужские засеки» запечатлела цаплю в момент охоты: птица медленно подкрадывается к добыче, чтобы не спугнуть еёФотоловушка заповедника "Калужские засеки" зафиксировала цаплю, которая медленно и осторожно крадется к своей добыче.