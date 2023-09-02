Что пишут военкоры 1 сентября

БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ

Посмотрите сами кадры из баров и клубов Киева и задайте вопрос, а почему мы в окопе, а кто-то отдыхает, пьет и танцует. Вариант жить есть, вы о нем знаете — складывайте оружие, идите к нам, идите домой», — добавили они. Хаааааааа. А кто им даст "бери шинель иди домой"