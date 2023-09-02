Ежедневные потери ВСУ, удары по Москве «Нептуном», особенности «Сармата» и «молитвы украинцев» — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают главные события специальной военной операции на Украине.
Что пишут военкоры 1 сентября
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Посмотрите сами кадры из баров и клубов Киева и задайте вопрос, а почему мы в окопе, а кто-то отдыхает, пьет и танцует. Вариант жить есть, вы о нем знаете — складывайте оружие, идите к нам, идите домой», — добавили они. Хаааааааа. А кто им даст "бери шинель иди домой"
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10 час.
Владимир Елкин
Так и у нас так же: кто-то в окопах сражается, рискуя жизнью, а сынки и дочки многих наших депутатов и чиновников развлекаются в клубах! Может, пора их тоже отправить в окопы? А папашки дадут это сделать?
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5 час.
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