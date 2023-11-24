Гендиректор РФПИ Дмитриев: применение ИИ охватывает многие отрасли экономики

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Университет ИТМО подписали соглашение о сотрудничестве для создания, развития и продвижения международной платформы по предоставлению услуг и сервисов на базе искусственного интеллекта (ИИ) с использованием "облачных" технологий, сообщает пресс-служба РФПИ.