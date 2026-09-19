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К 12:00 на ДЭГ проголосовали 70%. На участках – танцы, оркестры и ряженые

К 12:00 на ДЭГ проголосовали 70%. На участках – танцы, оркестры и ряженые

К 12 часам второго дня голосования на выборах в Госдуму дистанционно проголосовали 70% избирателей, заявившихся на ДЭГ.

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