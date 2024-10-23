Си Цзиньпин: сотрудничество России и Китая развивается, несмотря на международную обстановку

Данное заявление он сделал на встрече с Владимиром Путиным Торговое сотрудничество России и Китая активно развивается, несмотря на сложную международную обстановку, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита БРИКС в Казани.