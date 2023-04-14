Американский экономист Рубини: США приближаются к кредитному коллапсу

Один из авторитетных экспертов в мире по вопросам глобальных финансов, профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини считает, что банковская система США в последнее время переживает серьёзный кризис, приближаясь к кредитному коллапсу.
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