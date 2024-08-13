«Ледокол знаний»: школьники из России и зарубежья отправились на Северный полюс

МОСКВА, 13 августа, ФедералПресс. Пятая научно-просветительская экспедиция «Ледокол знаний», направленная на поиск и поддержку талантливых и одаренных детей, отправилась из Мурманска к Северному полюсу, достичь который планируется 17 августа.
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