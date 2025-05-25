LEON Вторая лига А. «Динамо» Владивосток обыграло «Авангард» Курск, «Текстильщик» против «Мурома»

LEON Вторая лига Дивизион А Группа «Серебро» 25 мая 15-й тур «Динамо» Владивосток – «Авангард» Курск – 2:1 (2:0) «Динамо-2» Москва – «Динамо» Киров – 14:00 «Иртыш» Омск – «Сибирь» – 14:00 «Калуга» – «Форте» – 14:00 «Текстильщик» – «Муром» – 14:00 28 мая Группа «Золото» «Родина-2» – «Ленинградец» – 14:00 «Торпедо» Миасс – «Челябинск» – 16:00 «Велес» – «Волга» Ульяновск – 17:00 «Машук-КМВ» – «Кубань» – 17:00 «Волгарь» – «Спартак» Кострома – 18:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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