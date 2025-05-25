НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

177 подписчиков

LEON Вторая лига А. «Динамо» Владивосток обыграло «Авангард» Курск, «Текстильщик» против «Мурома»

LEON Вторая лига Дивизион А Группа «Серебро» 25 мая 15-й тур «Динамо» Владивосток – «Авангард» Курск – 2:1 (2:0) «Динамо-2» Москва – «Динамо» Киров – 14:00 «Иртыш» Омск – «Сибирь» – 14:00 «Калуга» – «Форте» – 14:00 «Текстильщик» – «Муром» – 14:00 28 мая Группа «Золото» «Родина-2» – «Ленинградец» – 14:00 «Торпедо» Миасс – «Челябинск» – 16:00 «Велес» – «Волга» Ульяновск – 17:00 «Машук-КМВ» – «Кубань» – 17:00 «Волгарь» – «Спартак» Кострома – 18:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх