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Царьград

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Жителям России напомнили о штрафах за неправильную утилизацию елки

Жителям России напомнили о штрафах за неправильную утилизацию елки

Натуральное дерево нельзя выбрасывать в обычный бак для твердых коммунальных отходов во дворе.В разговоре с RT доктор юридических наук Вадим Виноградов предупредил, что за неправильную утилизацию новогодней елки русские могут получить штраф.

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