Америка потерпела фиаско: правда о кубинском разведчике, работавшем в госдепартаменте США

МОСКВА, 7 декабря, ФедералПресс. В прошлую пятницу, 1 декабря, в Майами по обвинению в тайной работе на правительство другой страны был арестован бывший дипломат, американский экс-посол в Боливии Виктор Мануэль Роша.
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