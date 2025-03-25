Чиновники Евросоюза в очередной раз подняли себе зарплаты

Около 66 тысяч сотрудников институтов ЕС получат очередное повышение зарплат с апреля. Увеличится также минимальная базовая зарплата «еврократов» — даже без учета необлагаемых налогами надбавок она поднимется с 3361 до 3645 евро.
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