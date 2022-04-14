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Сергей Семак повторил достижение Дика Адвоката. К итогам 24-го тура РПЛ

Сергей Семак повторил достижение Дика Адвоката. К итогам 24-го тура РПЛ

Второй раз в истории «Зенит» дважды обыграл «Ахмат» в рамках одного сезона «Зенит» сохранил лидерство в таблице РПЛ и отрыв от «Динамо» в три очка.

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