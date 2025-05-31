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"Не может быть!": Украинский беженец в Германии ошарашил местных вопросом про пенсию. Ответ лишил дара речи

"Не может быть!": Украинский беженец в Германии ошарашил местных вопросом про пенсию. Ответ лишил дара речи

Украинский беженец в Германии ошарашил местных жителей вопросом о минимальной пенсии на Украине. Ответ лишил дара речи, а когда удивлённые люди пришли в себя, то смогли лишь выдать: "Не может быть!"Парень ходил по улицам и предлагал местным жителям угадать, какая минимальная пенсия на Украине сейчас.

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