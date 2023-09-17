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«Мертвая тишина»: Запад игнорирует новости об Украине

«Мертвая тишина»: Запад игнорирует новости об Украине

Из-за побед России на поле боя западные СМИ перестали рассказывать новости об Украине. Об этом рассказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в новом интервью, опубликованном на платформе YouTube.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Эти полоумные хохлы порядком всем, блин, уже там поднадоели...  У них же лишь одно там: &quot;дай бесплатно&quot;. Привыкли, видимо, к халяве... Как проститутки они постоянно прыгают от одной к другой постели... В приоритете там лишь личные блага... И плевать им на свою державу...
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