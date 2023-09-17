Из-за побед России на поле боя западные СМИ перестали рассказывать новости об Украине. Об этом рассказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в новом интервью, опубликованном на платформе YouTube.
«Мертвая тишина»: Запад игнорирует новости об Украине
Комментарии
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Влад Владимиров
Эти полоумные хохлы порядком всем, блин, уже там поднадоели... У них же лишь одно там: "дай бесплатно". Привыкли, видимо, к халяве... Как проститутки они постоянно прыгают от одной к другой постели... В приоритете там лишь личные блага... И плевать им на свою державу...
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