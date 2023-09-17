«Мертвая тишина»: Запад игнорирует новости об Украине

Влад Владимиров

Эти полоумные хохлы порядком всем, блин, уже там поднадоели... У них же лишь одно там: "дай бесплатно". Привыкли, видимо, к халяве... Как проститутки они постоянно прыгают от одной к другой постели... В приоритете там лишь личные блага... И плевать им на свою державу...