Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

«Торонто» и Нюландер не достигли прогресса в переговорах по новому контракту (Пьер ЛеБрюн)

На данный момент клуб не готов удовлетворить финансовые требования 27-летнего игрока, сообщает журналист The Athletic Пьер ЛеБрюн.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх