"Газпром нефть" показала арт-проект "Открывая тундру" на ПМЭФ

"Газпром нефть" представила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) мультимедийный арт-проект "Открывая тундру", посвященный хрупкости арктической экосистемы и многовековому опыту коренных народов.
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