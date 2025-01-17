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Байден во время выступления не смог сформулировать мысль о разговоре с Путиным

Действующий президент США Джо Байден во время выступления на военной базе Майер – Хендерсон-Холл попытался рассказать о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, однако не смог сформулировать мысль и издал бессвязный набор слов.

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