Байден во время выступления не смог сформулировать мысль о разговоре с Путиным

Действующий президент США Джо Байден во время выступления на военной базе Майер – Хендерсон-Холл попытался рассказать о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, однако не смог сформулировать мысль и издал бессвязный набор слов.
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